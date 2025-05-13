Трамп может принять участие во встрече России и Украины в Стамбуле

10 мая после переговоров в Киеве главы Великобритании, Германии, Франции, Польши и Украины потребовали от России согласия на 30-дневное перемирие и предупредили, что если она откажется прекратить огонь 12 мая, то они введут более жесткие санкции в отношении банковского и энергетического секторов российской экономики. Администрация Дональда Трампа публично не присоединилась к этому предупреждению. 11 мая на своей странице в социальной сети Truth Social Трамп написал о том, что эти переговоры, по меньшей мере, „позволят определить возможно ли заключение сделки и если это невозможно, то европейские лидеры и Соединенные Штаты будут знать, как обстоят дела и будут действовать должным образом“.