"Трамп может быть решающим". Зеленский рассказал о надеждах на 2025 год и о возможности своего второго срока

„Он сильный и непредсказуемый. Я хотел бы, чтобы непредсказуемость Трампа касалась прежде всего России. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну“.

Зеленский напомнил, что у него уже было несколько разговоров с Трампом лично и по телефону.

„Трамп может быть решающим. Для нас это самое главное“, — ответил Зеленский. „Он, его качества, они такие. Он способен быть решающим в этой войне. Он может действительно остановить Путина, справедливее сказать — помочь нам остановить Путина. Он это может“.

Во время интервью , которое было показано в эфире украинского телемарафона, журналисты попросили Зеленского описать Трампа и рассказать, какое у него сложилось впечатление об избранном американском президенте.

Трамп обещал закончить войну в Украине в течение одного дня, однако не уточнял, как именно он намерен этого добиться.

По его словам, украинская и американская команды „в постоянном контакте“ и что главное сейчас — „построить эти отношения“. „Я думаю, что Путин боится его, поэтому и делает такие шаги, чтобы некоторые голоса от Кремля дошли до администрации США“, — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что пока у него не было „ни одного негативного момента“ во время общения с Трампом.

По мнению Зеленского, Трамп „сам по себе способен побеждать“, его победа на выборах в США в ноябре 2024 года была убедительной, ни у кого не вызвала сомнений, и „именно такая победа над агрессией России нам и нужна“.

Инаугурация Трампа состоится 20 января, и, по словам Зеленского, избранный президент сказал ему, что рассчитывает на его визит в США в ближайшее время. „Поэтому я думаю, что у нас будет встреча после инаугурации, и мы начнем работать, понимая план“.

„Но горячая стадия войны действительно может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет силен в своей позиции, и желательно, чтобы эта позиция совпадала с европейскими коллегами“, — сказал Зеленский.

В ответ на вопрос, когда может закончиться война, президент Украины заявил, что это не произойдет за один день.

Однако после недавней встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке украинский лидер говорил, что тогдашний претендент на Белый дом по крайней мере не возражал против его доводов.

По словам Зеленского, у Трампа будут контакты и с российской стороной — „будут изучать, кто на что готов“. Таким будет первый период после инаугурации Трампа, „а дальше от этого будем строить следующие шаги“, объяснил президент Украины.

Результатом этого процесса и может стать прекращение горячей фазы войны, сказал Зеленский. „Это не значит, что все полностью закончится, но это важный шаг, чтобы восстанавливалась жизнь, общество, — заявил он. — Мы не хотим ничего терять, но как оно будет, я сейчас не могу сказать, потому что многое зависит от партнеров“.

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