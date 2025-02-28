Трамп: Мир в Украине наступит "довольно скоро" или "никогда"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме в четверг, 27 февраля, сказал, что прекращение огня в Украине будет достигнуто „довольно скоро“ или „вообще никогда“. „Я думаю, мы уже добились большого прогресса“, - цитирует его слова агентство AFP.

На вопрос журналиста о том, можно ли доверять президенту РФ Владимиру Путину, Трамп ответил поговоркой „доверяй, но проверяй“. При этом президент США, по его словам, „не думает“, что Путин в случае заключения мирного договора с Киевом нарушит его и вторгнется в Украину еще раз.