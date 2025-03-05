Трамп - Конгрессу США: Америка вернулась

Трамп о войне в Украине: Сильные сигналы из Москвы

Коснувшись вопроса отношений с Украиной, Трамп заявил, что хочет вернуться к ранее сорванному подписанию соглашения о редкоземельных металлах. По словам политика, он „буквально только что“ получил важное письмо от президента Украины Владимира Зеленского. „Что касается соглашения о сырье и безопасности, Украина готова подписать его в любое время“, - подчеркнул Трамп.

Кроме того, американский президент заявил, что в послании к нему Зеленский подтвердил свою готовность вести переговоры с Россией о завершении войны. „В письме говорится, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир“, - сказал Трамп. В то же время, по его словам, и из России были получены „сильные сигналы“ о том, что правительство страны готово к миру. О приостановке военной помощи Украине Трамп не произнес ни слова.