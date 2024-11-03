Трамп или Харрис: кто сделает Америку и мир беднее?

Первое — торговая война с Китаем и Европой. Трамп собирается эскалировать ее. В первый приход в Белый дом он обложил все китайские товары пошлиной в 25% и повысил ряд пошлин на европейские товары. Наказать Китай и Евросоюз не получилось, поскольку за все заплатили американские потребители.

Теперь Трамп обещает пойти дальше и повысить пошлину до 60%, а заодно ограничить ввоз в США машин и других товаров, произведенных на китайских фабриках в соседней Мексике, что поставит крест на свободной торговле еще и в Северной Америке. Более того, Трамп угрожает импортными тарифами Европе, а также американским компаниям, которые выводят производство за границу, и странам, не желающим пользоваться долларом в международных расчетах.