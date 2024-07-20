Трамп и Зеленский поговорили по телефону

„Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня, - сказал украинский президент в интервью Bloomberg. - Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность - мы хотим быть к этому готовыми, мы хотим это знать“. Тогда же Зеленский заявил, что он „потенциально готов“ встретиться с Трампом и его командой, чтобы выслушать их предложения: „Мы хотим понять, будем ли мы в ноябре иметь мощную поддержку США или будем совсем одни“.