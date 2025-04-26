Трамп и Зеленский кратко побеседовали в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу, 26 апреля, провел 15-минутную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Риме перед церемонией погребения папы римского Франциска, на которую оба президента прибыли среди прочих гостей. Об их короткой встрече сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передают украинские СМИ. Других деталей Никифоров не сообщил.
В свою очередь, Белый дом назвал эту краткую беседу „очень продуктивной“, пообещав объявить подробности позже, сообщили агентства dpa и Reuters. Это была первая встреча Трампа и Зеленского после скандала в Белом доме в конце февраля. По данным СМИ, президенты США и Украины договорились провести еще одну встречу после окончания церемонии похорон.
Украинский лидер назвал встречу „хорошей“ и „символической“. „Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны“, - написла Зеленский в своем Telegram-канале, выразив благодарность главе Белого дома.
На Зеленском была черная куртка
В отличие от предыдущих выходов в свет, президент Украины на этот раз прибыл в Рим одетым в черную куртку с нагрудными карманами поверх черной рубашки. Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что наденет костюм только после окончания войны, и появляется на официальных встречах, как правило, в реглане черного или зеленого цвета. При этом некоторые из гостей в Риме пришли на церемонию не в траурных костюмах, а в одежде других сдержанных расцветок. Так, на Дональде Трампе был синий костюм и синий галстук.
По прибытии в Рим Трамп заявил, что Украина и Россия „очень близки к соглашению“, и теперь обе стороны должны встретиться на самом высоком уровне, чтобы завершить это (войну РФ против Украины. - Ред.). „Большинство основных пунктов согласовано. Остановите кровопролитие сейчас“, - написал он в своей соцсети Truth Social.