Трамп и Зеленский кратко побеседовали в Риме

Украинский лидер назвал встречу „хорошей“ и „символической“. „Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны“, - написла Зеленский в своем Telegram-канале, выразив благодарность главе Белого дома.

На Зеленском была черная куртка