Трамп и Харрис проведут дебаты на телеканале ABC

Телекомпании Fox News и NBC не комментировали его слова. В свою очередь телекомпания ABC сообщила в ночь на пятницу в соцсети Х со ссылкой на официального представителя команды Харрис, что она не будет участвовать в предложенных Трампом дебатах 4 сентября.

Перепалка вокруг дебатов

По поводу телевизионных дебатов между Трампом и командой Харрис в последние дни произошла публичная перепалка. Прежде чем Джо Байден выбыл из президентской гонки, на 10 сентября уже были назначены вторые теледебаты на канале ABC. Однако Трамп отказался выступить в этот день против нового кандидата в президенты Харрис и вместо этого предложил провести дебаты 4 сентября на правом канале Fox News, который был к нему благосклонен. Предвыборный штаб Харрис обвинил Трампа в том, что он „напуган“ и хочет „уйти“ от дебатов.