Трамп хочет ввести тарифы в 100% на зарубежные фильмы

„Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100-процентного тарифа на все поступающие в нашу страну фильмы, произведенные в зарубежных странах. Мы хотим, чтобы фильмы снова производились в Америке!“ - добавил глава американского государства.

„Киноиндустрия в Америке умирает очень быстро. Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы привлечь наших кинематографистов и студии из Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие районы США разоряются. Это согласованные усилия других государств и, следовательно, угроза национальной безопасности“, - написал американский лидер.

„Мы этим занимаемся“, - отреагировал на слова Трампа министр торговли США Говард Латник.

Пока непонятно, как мера может быть реализована, поскольку речь зачастую идет о трансграничном производстве, констатировали агентства dpa и AFP. Также неизвестно, могут ли меры коснуться стриминговых сервисов, или же речь идет только о кинопрокате.

Кинопроизводство вытесняется из Калифорнии в страны с налоговыми льготами

Дорогие блокбастеры снимаются в Канаде, Великобритании, Венгрии, Австралии - или на киностудии Бабельсбег в пригороде Берлина. Американская Netflix, Inc. работает над проектами по всему миру.

Кинопроизводство вытесняется из Калифорнии в страны с налоговыми льготами.