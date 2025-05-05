Трамп хочет ввести тарифы в 100% на зарубежные фильмы

Президент США Дональд Трамп хочет ввести 100-процентные тарифы на фильмы, произведенные за рубежом. Соответствующую запись глава Белого дома оставил в понедельник, 5 мая, в соцсети Truth Social.
„Киноиндустрия в Америке умирает очень быстро. Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы привлечь наших кинематографистов и студии из Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие районы США разоряются. Это согласованные усилия других государств и, следовательно, угроза национальной безопасности“, - написал американский лидер.
„Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100-процентного тарифа на все поступающие в нашу страну фильмы, произведенные в зарубежных странах. Мы хотим, чтобы фильмы снова производились в Америке!“ - добавил глава американского государства.
„Мы этим занимаемся“, - отреагировал на слова Трампа министр торговли США Говард Латник.
Пока непонятно, как мера может быть реализована, поскольку речь зачастую идет о трансграничном производстве, констатировали агентства dpa и AFP. Также неизвестно, могут ли меры коснуться стриминговых сервисов, или же речь идет только о кинопрокате.
Кинопроизводство вытесняется из Калифорнии в страны с налоговыми льготами
Дорогие блокбастеры снимаются в Канаде, Великобритании, Венгрии, Австралии - или на киностудии Бабельсбег в пригороде Берлина. Американская Netflix, Inc. работает над проектами по всему миру.
Кинопроизводство вытесняется из Калифорнии в страны с налоговыми льготами.
По данным Ассоциации кинокомпаний MPA, в 2023 году американские фильмы принесли 22,6 млрд долларов (19,9 млрд евро) за счет экспорта. При этом речь шла о 15,3 млрд долларов (13,5 млрд евро) профицита торгового баланса.
Голливуд: Пандемия, забастовки, пожары
Трамп давно выражает обеспокоенность тем, что кинопроизводство перемещается за границу, напомнило агентство AP.
Незадолго до вступления в должность он пригласил актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне в качестве своих „спецпослов“ в Голливуде.
В последние годы производство кино и телепрограмм в США было затруднено в результате пандемии COVID-19, забастовки гильдий сценаристов и киноактеров в 2023 году, а также лесных пожаров в Лос-Анджелесе.
В целом производство в США сократилось на 26% в прошлом году по сравнению с показателями за 2021 год, следует из данных компании ProdPro, которая следит за производством.