Трамп еще верит, что Путин хочет остановить войну с Украиной

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин хочет остановить войну в Украине, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны войск РФ. „Я думаю, что да, - заявил он в интервью телеканалу ABC News во вторник, 29 апреля, отвечая на вопрос о том, хочет ли Путин мира. - Его мечтой было захватить всю страну. Думаю, благодаря мне он этого не сделает“.
Во время интервью журналист напомнил заявление Трампа о том, что у Путина не было причин для последних ракетных атак по Украине и что он, „возможно, не хочет останавливать войну“, а просто „водит за нос“ американского президента. „Это возможно. Да, это возможно. Конечно. Возможно, он меня немного водит за нос. Я бы сказал, что он хотел бы прекратить войну, - сказал Трамп. - Если бы не я, я думаю, он хотел бы захватить всю страну, лично... Я думаю, Путин хотел получить всю Украину“.
Трамп: Путин уважает меня и поэтому не захватит всю Украину
Глава Белого дома уклонился от ответа на прямой вопрос о том, доверяет ли он президенту России. „Я не доверяю вам. Я не доверяю многим людям. Но я думаю, что он, скажем так, уважает меня. И я верю, что из-за меня он не захватит всю Украину - но его решением, его выбором было бы захватить всю Украину“.
Трамп вновь заявил, что войска России начали полномасштабное вторжение в Украину, потому что на посту президента США находился Джо Байден. „Я думаю, если бы я не выиграл выборы, он (Путин. - Ред.) получил бы всю Украину<..>. И я верю, что благодаря мне, он готов прекратить боевые действия“ - добавил он.