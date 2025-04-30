Трамп еще верит, что Путин хочет остановить войну с Украиной

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин хочет остановить войну в Украине, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны войск РФ. „Я думаю, что да, - заявил он в интервью телеканалу ABC News во вторник, 29 апреля, отвечая на вопрос о том, хочет ли Путин мира. - Его мечтой было захватить всю страну. Думаю, благодаря мне он этого не сделает“.

Во время интервью журналист напомнил заявление Трампа о том, что у Путина не было причин для последних ракетных атак по Украине и что он, „возможно, не хочет останавливать войну“, а просто „водит за нос“ американского президента . „Это возможно. Да, это возможно. Конечно. Возможно, он меня немного водит за нос. Я бы сказал, что он хотел бы прекратить войну, - сказал Трамп. - Если бы не я, я думаю, он хотел бы захватить всю страну, лично... Я думаю, Путин хотел получить всю Украину “.