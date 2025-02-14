Трамп был бы рад возвращению России в "большую семерку"

Президент США Дональд Трамп был бы рад возвращению России в G7 („большую семерку“). Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме в четверг, 13 февраля.

„Я бы очень хотел, чтобы они вернулись. Я считаю, что было ошибкой выгнать их. Послушайте, дело не в том, нравится мне Россия или не нравится. Это была G8“, - приводят его слова журналисты агентства Reuters. „Я сказал: „Что вы делаете? Вы, ребята, только и говорите, что о России, а они должны сидеть за столом“. Я думаю, Путин с удовольствием вернулся бы“, - добавил он.