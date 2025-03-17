Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным об Украине

Между тем президент Украины Владимир Зеленский 14 марта написал в Telegram, что видит „хорошую возможность завершить эту войну, завершить ее быстро и обеспечить мир“. „Конечно, мы думаем о гарантиях безопасности. Конечно, мы думаем о контроле за прекращением огня. Но первый шаг необходим. Мы поддерживаем наших американских партнеров и Президента Трампа в этом. Мы хотим доверять Америке и ее Президенту. Украина готова действовать быстро и конструктивно. И мы предупредили, что единственной стороной, которая будет пытаться все саботировать, будем не мы“, - написал он в другом посте.