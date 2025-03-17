Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным об Украине

Президент США Дональд Трамп намерен переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайший вторник, 18 марта. Об этом рассказал сам глава американского государства вечером в воскресенье, 16 марта, общаясь с журналистами на борту президентского самолета Air Force One по дороге в Вашингтон из своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго.
При этом Трамп отметил, что, как он надеется, он и Путин „смогут сделать некоторые заявления“ касательно предложения США по установлению перемирия в Украине.
„Я думаю, с Россией наши дела развиваются довольно хорошо, - цитирует главу Белого дома телеканал CNN на своем сайте. - Посмотрим, будет ли у нас, о чем объявить, может быть, ко вторнику. Во вторник я буду говорить с президентом Путиным“.
„За выходные было проделано много работы. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне (России против Украины. - Ред.), - указал Трамп. - Может быть, сможем, может быть, нет, но, думаю, у нас есть очень хороший шанс“.
Возможные темы разговора Трампа и Путина
„Думаю, мы уже очень много обсудили в той связи, очень много, с обеих сторон“, - добавил Трамп. В дальнейших переговорах речь пойдет о „территориях“ и „энергетических заводах“, пишут CNN и информагентство AP. Эти темы Трамп называет „разделом некоторых активов“, следует из сообщений.
Со своей стороны агентство Reuters указывает, что на планируемых переговорах Трампа и Путина, вероятно, будет поднят вопрос и о контроле над захваченной силами РФ Запорожской АЭС.
Между тем спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что Вашингтон и Москва обсуждают доступ к портам в Черном море. „Есть регионы, на которые, как мы все знаем, нацелены россияне. Там находится ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии в Украину. С этим нужно разобраться. Доступ к портам. Потенциальное соглашение по Черному морю“, - заявил Уиткофф в интервью телеканалу CBS, обнародованном 16 марта. Спецпосланник Трампа особо выделил наличие „множества элементов“, о которых необходимо договориться, чтобы режим прекращения огня вступил в силу.
Путин и Зеленский о возможности перемирия
13 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с правителем Беларуси Александром Лукашенко Владимир Путин впервые прокомментировал соответствующее предложение США, заявив, что Москва „в целом“ его поддерживает, „но есть нюансы“. В частности, Россия хочет гарантий, что украинская армия не воспользуется перемирием для продолжения мобилизации, подготовки военнослужащих и получения вооружений, подчеркнул он.
После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Путин „не настроен на мир“.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский 14 марта написал в Telegram, что видит „хорошую возможность завершить эту войну, завершить ее быстро и обеспечить мир“. „Конечно, мы думаем о гарантиях безопасности. Конечно, мы думаем о контроле за прекращением огня. Но первый шаг необходим. Мы поддерживаем наших американских партнеров и Президента Трампа в этом. Мы хотим доверять Америке и ее Президенту. Украина готова действовать быстро и конструктивно. И мы предупредили, что единственной стороной, которая будет пытаться все саботировать, будем не мы“, - написал он в другом посте.