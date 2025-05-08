Трамп анонсировал первую торговую сделку с "крупной страной"

США также близки к заключению торговых соглашений с Индией и Израилем, кроме того, переговоры идут с рядом других государств, включая Японию, Южную Корею и Вьетнам, сообщают СМИ.

„Торговая война“ Трампа со всем миром

Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин против 185 стран мира. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, в том числе из Великобритании. Для Европейского Союза пошлины предполагалось установить на уровне 20%, а для Китая - 34%. 9 апреля президент США отложил на 90 дней введение пошлин против более 75 стран, повысив при этом тарифы для Китая до 125% (впоследствии они выросли еще больше). ЕС отложил введение ответных 25-процентных пошлин на американские товары на тот же срок.