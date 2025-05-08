Трамп анонсировал первую торговую сделку с "крупной страной"

С какой именно страной будет заключена сделка, президент США не указал. Газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники пишет, что речь идет о Великобритании. Британская медиакомпания BBC добавляет, что премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер тоже сделает 8 мая заявление по этому поводу.
„Детали сделки неизвестны. Лондон и Вашингтон обсуждали снижение британских тарифов на американские автомобили и сельскохозяйственные товары, а также отмену британских налогов для американских технологических компаний, пишет NYT. Газета отмечает, что „сделка между Соединенными Штатами и Великобританией может стать значительной победой для обеих стран, которые давно стремятся к более тесному экономическому сотрудничеству“.
США также близки к заключению торговых соглашений с Индией и Израилем, кроме того, переговоры идут с рядом других государств, включая Японию, Южную Корею и Вьетнам, сообщают СМИ.
„Торговая война“ Трампа со всем миром
Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин против 185 стран мира. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, в том числе из Великобритании. Для Европейского Союза пошлины предполагалось установить на уровне 20%, а для Китая - 34%. 9 апреля президент США отложил на 90 дней введение пошлин против более 75 стран, повысив при этом тарифы для Китая до 125% (впоследствии они выросли еще больше). ЕС отложил введение ответных 25-процентных пошлин на американские товары на тот же срок.
При этом Трамп заявил, что намерен заключить 90 торговых сделок за 90 дней. Эксперты скептически оценили этот план. 17 апреля президент США выразил „стопроцентную“ уверенность в скором заключении соглашения с Евросоюзом. Китай в конце того же месяца опроверг информацию о переговорах по пошлинам.
Биржи первоначально отреагировали на торговый конфликт значительным падением индексов. Кроме того, резко упали цены на нефть. Несмотря на последующее решение Трампа отложить введение пошлин против большинства стран, аналитики продолжают предрекать США рецессию. В первом квартале ВВП США в годовом выражении, с поправкой на инфляцию, снизился впервые с 2022 года - на 0,3%. Аналитики связывают это в том числе с ростом импорта из-за закупок американским бизнесом товаров перед введением Трампом пошлин.