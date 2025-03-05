Трамп агрессивно отреагировал на ответные пошлины Канады

Ранее в тот же день Трюдо на пресс-конференции в Оттаве, посвященной вступившим в силу американским пошлинам, занял агрессивную позицию в торговом споре, инициированном Дональдом Трампом. „США начали торговую войну против Канады - ближайшего партнера и союзника, ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивном сотрудничестве с РФ, умиротворяя Путина - лживого диктатора-убийцу“, - заявил канадский премьер. Обращаясь лично к президенту США, он сказал: „Дональд, хотя ты очень умный парень, это глупо“.