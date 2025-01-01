Трагедия в Новом Орлеане в новогоднюю ночь. Автомобиль протаранил толпу, 10 человек погибли

„Ужасный акт насилия произошел на Бурбон-стрит сегодня утром. Я призываю всех, кто находится рядом с местом происшествия, избегать этот район“, — написал в сети X губернатор Луизианы Джефф Лэндри.

Происшествие произошло примерно в 3 утра по местному времени, в это время люди праздновали Новый год.

Информации о том, что случилось с водителем, пока нет.

Очевидцы рассказали CBS News, что автомобиль на огромной скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь.

Рассказ очевидца

Мужчина, который был на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в среду утром, рассказал Би-би-си, что увидел после того, как автомобиль врезался в толпу.

„Мы были в баре, мы не слышали ни стрельбу, ни столкновения, потому что музыка была очень громкой“, — говорит Уит Дэвис из Луизианы. Затем люди побежали и начали прятаться под столами, „как будто во время учений“.