Трагедия в Магдебурге: Что известно

Трагедия произошла на рождественской ярмарке на площади Alter Markt („Старый рынок“) в центре Магдебурга. По словам очевидцев, автомобиль на полной скорости врезался в толпу людей. Машина проехала по территории рынка около 400 метров, прежде чем полиция смогла остановить его и задержала предполагаемого злоумышленника, сообщает газета Bild.

На рождественском базаре в городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальт черный BMW вечером в пятницу, 20 декабря, въехал в толпу людей . В результате наезда погибли не менее двух человек, в том числе ребенок, еще 68 человек получили травмы, из них 15 человек - тяжелейшие.

Личность нападавшего

Злоумышленник - мужчина 1974 года рождения, врач из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году. Нападавший проживал в Бернбурге, в 50 км от Магдебурга. Он имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ.

Еженедельник Der Spiegel уточняет, что 50-летний подозреваемый - врач-психиатр и психотерапевт. Газета Frankfurter Rundschau, судя по всему, писала о нем еще в марте 2019 года: „Талеб аль-Абдулмохсен живет в Германии с 2006 года. Он приехал в Германию в качестве приглашенного врача, чтобы получить квалификацию психотерапевта, а затем попросил здесь убежища, поскольку ему угрожали смертью за отход от ислама. Мужчина имеет статус политического беженца“.