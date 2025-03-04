Торговые войны Трампа: вступили в силу пошлины против Канады, Мексики и Китая, введены ответные меры

„Это очень мощное оружие, которое политики не использовали, потому что они были либо нечестными, либо глупыми, либо проплаченными. Теперь мы его используем“, — сказал Трамп накануне, выступая в Белом доме. Он добавил, что для сделки „не осталось места“.

Со вторника товары, ввозимые в США из Канады и Мексики, облагаются пошлиной в размере 25% их стоимости. Исключение составят канадские энергоносители, с них будут взимать 10%. Пошлины в отношении китайского импорта повышены с 10% до 20%.