Time назвал Дональда Трампа человеком года

„В течение 97 лет редакторы Time выбирают человека года: это человек, который больше всех повлиял на мир и заголовки за последние 12 месяцев, к лучшему или к худшему. Во многие годы этот выбор был сложным. В 2024 — нет“, — объясняет главный редактор журнала Сэм Джекобс.

„Сегодня мы видим возрождение популизма, распространение недоверия к институтам, которые определили последнее столетие, и искоренение веры в то, что либеральные ценности делают жизнь большинства людей лучше. Трамп — одновременно и агент, и бенефециар этого процесса“, — пишет Джекобс.

Победу Трампа на выборах президента США можно назвать исторической во многих смыслах, писал Time, представляя шорт-лист кандидатов.