2025.01.18 16:46

TikTok закроет сервис в США без гарантий Белого дома

 
Deutsche Welle
„RedNote“, „TikTok“
„RedNote“, „TikTok“
ФОТО: Scanpix

TikTtok по закону должен закрыться в США, но Белый дом дал понять, что пока не будет этого добиваться. Однако Tiktok хочет получить ясные гарантии от администрации США, угрожая прекратить свои услуги в США 19 января.

Китайская социальная платформа TikTok в субботу, 18 января, заявила, что прекратит свои услуги в США с истечением срока продажи 19 января, если к этому времени Белый дом не обозначит свою позицию более четко. По заявлению операторов TikTok, предыдущих комментариев от властей недостаточно. Администрация президента США Джо Байдена ранее заявляла, что исполнение закона будет оставлено на усмотрение будущего президента Дональда Трампа.

Однако Трамп будет приведен к присяге лишь в понедельник, 20 января, а срок, до которого китайская компания Bytedance по принятому в США закону должна избавиться от TikTok, истекает днем ранее. Согласно закону, Apple и Google должны будут удалить TikTok из своих американских магазинов приложений, а само приложение потеряет доступ к инфраструктуре.

Американским компаниям, которые продолжат сотрудничество с китайской соцсетью, грозят высокие штрафы. TikTok требует от Белого дома ясных гарантий того, что им не будут грозить никакие последствия в том случае, если сервис продолжит деятельность в США.

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Источник
Deutsche Welle
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