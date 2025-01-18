TikTok закроет сервис в США без гарантий Белого дома

Китайская социальная платформа TikTok в субботу, 18 января, заявила, что прекратит свои услуги в США с истечением срока продажи 19 января, если к этому времени Белый дом не обозначит свою позицию более четко. По заявлению операторов TikTok, предыдущих комментариев от властей недостаточно. Администрация президента США Джо Байдена ранее заявляла, что исполнение закона будет оставлено на усмотрение будущего президента Дональда Трампа.

Однако Трамп будет приведен к присяге лишь в понедельник, 20 января, а срок, до которого китайская компания Bytedance по принятому в США закону должна избавиться от TikTok, истекает днем ранее. Согласно закону, Apple и Google должны будут удалить TikTok из своих американских магазинов приложений, а само приложение потеряет доступ к инфраструктуре.