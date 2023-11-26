Тихановская в ФРГ призвала усилить санкции против Лукашенко

"Помогите нам вырвать Беларусь из когтей России и привести Беларусь в Европу. Европейское будущее для нас необходимость, а не просто возможность. Если Беларусь хочет остаться независимой страной, вступление в Европейский Союз - это единственный путь, которым можно этого достигнуть", - добавила Тихановская.

"Белорусы хотят услышать от вас, что наше будущее - в Европе и двери Европы для нас открыты, - подчеркнула Тихановская, обращаясь к собравшимся. - Европа никогда не будет в безопасности, пока Беларусь не станет свободной. Так что ваша поддержка европейского будущего Беларуси - это не благотворительность. Это инвестиции в мир и безопасность в Европе".

Гражданское общество, СМИ и политические заключенные в Беларуси по-прежнему нуждаются в поддержке, заявила один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская, выступая на съезде партии "Союз-90"/"зеленые" в Карлсруэ в субботу, 25 ноября. При этом она призвала Запад "не снимать Беларусь с повестки дня" и расширить санкции в отношении правителя Беларуси Александра Лукашенко .

Тихановская о войне России против Украины

Говоря о войне в Украине, политик отметила, что помощь этой стране, защищающейся от российской агрессии, отвечает интересам Беларуси. "Пока мы говорим, многие белорусы борются за свободу Украины. Многие из них отдали свои жизни в этой борьбе. Потому что мы понимаем, что это не чья-та борьба - это наша общая борьба за свободу", - подчеркнула Тихановская.

Что касается немецких "зеленых", то в черновом варианте программы, с которой они собираются идти на выборы Европарламента в 2024 году, говорится, что их партия солидарна "с мужественными людьми", которые борются в Беларуси за демократию и права человека. "Мы продолжим проявлять солидарность и активно выступать за поддержку белорусского гражданского общества и оппозиции, освобождение всех политических заключенных, санкции в отношении белорусского режима и за проведение свободных и справедливых выборов в стране", - цитирует этот документ агентство AFP.