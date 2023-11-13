The Washington Post узнал, что ХАМАС готовился ко второму этапу нападения на Израиль

«Они планировали второй этап, в том числе в крупных израильских городах и на военных базах», — заявил на условиях анонимности высокопоставленный израильский чиновник.

Штурмовые группы ХАМАС во время атаки 7 октября проникли вглубь израильской территории вплоть до города Офаким, расположенного посредине между сектором Газа и Западным берегом реки Иордан (примерно в 25 километрах от границы сектора). Источники утверждают, что у одного из отрядов боевиков нашли разведданные и карты, указывающие на то, что террористы готовились наступать вплоть до границы с Западным берегом.

При боевиках нашли соответствующие инструкции, а также запасы продовольствия, боеприпасов и оружия, которых могло хватить на несколько дней. Кроме того, дополнительную информацию о планах ХАМАС предоставили несколько террористов, которых схватили живыми.