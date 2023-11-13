The Washington Post узнал, что ХАМАС готовился ко второму этапу нападения на Израиль

 
Медуза
Hamas aukos Israelyje
Hamas aukos Israelyje
ФОТО: AP / Scanpix

Боевики ХАМАС, напавшие на Израиль 7 октября, готовились в случае успеха первой атаки продвинуться вглубь страны к более крупным городам. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на более чем 10 источников — бывших и действующих сотрудников разведки и служб безопасности из четырех стран Запада и Ближнего Востока.

«Они планировали второй этап, в том числе в крупных израильских городах и на военных базах», — заявил на условиях анонимности высокопоставленный израильский чиновник.

Штурмовые группы ХАМАС во время атаки 7 октября проникли вглубь израильской территории вплоть до города Офаким, расположенного посредине между сектором Газа и Западным берегом реки Иордан (примерно в 25 километрах от границы сектора). Источники утверждают, что у одного из отрядов боевиков нашли разведданные и карты, указывающие на то, что террористы готовились наступать вплоть до границы с Западным берегом.

При боевиках нашли соответствующие инструкции, а также запасы продовольствия, боеприпасов и оружия, которых могло хватить на несколько дней. Кроме того, дополнительную информацию о планах ХАМАС предоставили несколько террористов, которых схватили живыми.

Как отмечает The Washington Post, из публичных заявлений и информации, полученной по частным каналам, можно сделать вывод, что даже в ХАМАС не все ожидали, что нападение 7 октября будет столь масштабным, а почти все штурмовые группы достигнут своих целей. Нападение готовилось в строгой секретности, некоторые его детали не знало даже политическое руководство ХАМАС и союзники в Иране, а только командование боевого крыла организации.

Однако в высшем руководстве ХАМАС, считают собеседники издания, рассчитывали, что захватом заложников нападение не ограничится. По мнению источников The Washington Post, в ХАМАС планировали, что действия боевиков, устроивших массовое убийство и захват заложников, вызовут мощный ответ со стороны Израиля, в том числе наземную операцию в секторе Газа, а также спровоцируют насилие на Западном берегу реки Иордан и приведут к более масштабному конфликту по всему региону.

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