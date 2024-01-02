The Washington Post: "Термин, который Путин понимает лучше всего – насилие"

В статье, отражающей позицию The Washington Post, говорится, что большие цифры жертв среди мирных жителей после российского удара 29 декабря означают, что "президент России вступает в новый год со старой целью: уничтожить суверенитет Украины вместе с надеждами страны стать демократическим государством, тесно связанным с ЕС и, в конечном счете, с НАТО".

"Используя термины, которые он понимает лучше всего –насилие – Путин выражает свою уверенность в том, что ему удалось преодолеть сопротивление украинских военных и экономические санкции Запада, а также убежденность в том, что внимание и решимость Запада неизбежно ослабнут", – пишет WP.

В статье подчеркивается, что Россия "нанесла удар 29 декабря крылатыми ракетами, которыми она запаслась впрок, очевидно, готовясь к новому воздушному наступлению. Хотя Украине удалось сбить 114 из 158 беспилотников и ракет, выпущенных в пятницу, все ракеты С-300 и гиперзвуковые ракеты прошли через небо Украины".