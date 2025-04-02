The Washington Post: Советник США Майк Уолц использовал личную почту Gmail для рабочей переписки

Ранее, 24 марта, главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в групповой чат в Signal, где сотрудники Белого дома обсуждали удары по позициям йеменских хуситов. В чате находились 18 человек, включая Уолца. Позже он признал, что создал этот чат, но заявил, что не знает, как в списке контактов оказался Голдберг.

Politico со ссылкой на два источника сообщало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и кадровый чиновник Серхио Гор в частном разговоре советовали Дональду Трампу уволить Уолца. По их словам, Трамп признал, что „Уолц облажался“, но решил оставить его в должности, чтобы это не выглядело уступкой либеральным СМИ и демократам. Публично он также заявил, что не намерен увольнять никого из участников чата. Однако один из чиновников отметил, что этот инцидент „серьезно навредил“ репутации Уолца.