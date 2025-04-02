The Washington Post: Советник США Майк Уолц использовал личную почту Gmail для рабочей переписки

По данным WP, старший помощник Уолца в личной почте обсуждал с представителями других государственных агентств вопросы, связанные с „важными военными должностями и мощными системами вооружения“, имеющими отношение к текущему конфликту. Сам Уолц также получал на свой Gmail чувствительную, хотя и не засекреченную информацию, включая расписание и рабочие документы. Источники издания утверждают, что он иногда копировал записи из календаря в мессенджер Signal для координации встреч.
Представитель Совета нацбезопасности Брайан Хьюз заявил, что не видел доказательств использования Уолцем личной почты для работы. Он подчеркнул, что если „старые контакты“ отправляли ему материалы, советник обязательно включал в переписку свою рабочую электронную почту, чтобы соответствовать законодательным требованиям. „Уолц не отправлял и не будет отправлять секретную информацию через открытый аккаунт“, — заверил Хьюз.
Ранее, 24 марта, главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в групповой чат в Signal, где сотрудники Белого дома обсуждали удары по позициям йеменских хуситов. В чате находились 18 человек, включая Уолца. Позже он признал, что создал этот чат, но заявил, что не знает, как в списке контактов оказался Голдберг.
Politico со ссылкой на два источника сообщало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и кадровый чиновник Серхио Гор в частном разговоре советовали Дональду Трампу уволить Уолца. По их словам, Трамп признал, что „Уолц облажался“, но решил оставить его в должности, чтобы это не выглядело уступкой либеральным СМИ и демократам. Публично он также заявил, что не намерен увольнять никого из участников чата. Однако один из чиновников отметил, что этот инцидент „серьезно навредил“ репутации Уолца.