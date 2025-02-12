The Washington Post: более 100 жителей Суджи эвакуировались в Украину

По сведениям журналистов, это произошло после бомбёжки здания интерната в Судже 1 февраля. В здании находились жители Суджи и окрестностей, чьи дома были разрушены в результате боёв. Тогда погибли как минимум четыре человека, десятки пострадали.
По словам журналистов, большинство выживших, находившихся в интернате, отправились в Украину в ночь на 2 февраля на военном и гражданском автотранспорте. Среди них были раненые.
На украинской стороне их ожидали сотрудники Красного Креста, которые доставили выживших в больницы и пункт временного размещения. Впоследствии были эвакуированы ещё несколько россиян, пострадавших от следующих обстрелов.
Журналисты The Washington Post сообщили, что опросили около сорока россиян, эвакуировавшихся в Украину из Суджанского района. Они заявили, что приняли решение об эвакуации, устав от многомесячных обстрелов и потеряв надежду на открытие гуманитарного коридора, через который они могли бы выехать на безопасную территорию в Курской области России.
Военнослужащие ВСУ помогали им с эвакуацией в приграничную Сумскую область Украины. Позже было достигнуто соглашение с Россией о том, чтобы эвакуированные могли вернуться на российскую территорию транзитом через Беларусь.
Как сообщает „Агентство.Медиа“, о схожем количестве эвакуированных заявила курская активистка Любовь Прилуцкая. Она также утверждает, что более сотни гражданских лиц в феврале эвакуировались в Украину из Суджи и её окрестностей.
Удар по зданию школы-интерната, где размещались местные жители, утратившие жильё, был нанесён вечером 1 февраля. В здании интерната были 95 человек, главным образом пожилые люди и инвалиды, многие оказались под завалами. Украинская комендатура в регионе и Генштаб ВСУ заявили, что удар был нанесён с российской стороны управляемой авиабомбой. Минобороны России подтвердило факт удара по интернату, однако заявило, что он был нанесён украинскими военными.