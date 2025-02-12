The Washington Post: более 100 жителей Суджи эвакуировались в Украину

По сведениям журналистов, это произошло после бомбёжки здания интерната в Судже 1 февраля. В здании находились жители Суджи и окрестностей, чьи дома были разрушены в результате боёв. Тогда погибли как минимум четыре человека, десятки пострадали.

По словам журналистов, большинство выживших, находившихся в интернате, отправились в Украину в ночь на 2 февраля на военном и гражданском автотранспорте. Среди них были раненые.

На украинской стороне их ожидали сотрудники Красного Креста, которые доставили выживших в больницы и пункт временного размещения. Впоследствии были эвакуированы ещё несколько россиян, пострадавших от следующих обстрелов.