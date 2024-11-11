The Telegraph: Стармер и Макрон „в последний раз“ попытаются убедить Байдена разрешить Украине бить ракетами по целям в России

„Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон предпримут последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Дональда Трампа по сокращению поддержки США Украины“, — написала газета.

Лидеры Великобритании и Франции обсудят эту тему в Париже, куда Стармер приедет 11 ноября на церемонию в честь годовщины окончания Первой мировой войны. По информации издания, официальный Лондон надеется, что Байден „наконец даст разрешение, которого Киев добивался несколько месяцев“.

Как ожидается, лидеры двух стран также обсудят, как избрание Трампа президентом отразится на войне на Ближнем Востоке, а также поговорят о возможной торговой войне между США и Европой.