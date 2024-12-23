The Insider: Олигархи из РФ зарабатывают в ЕС при санкциях

„Компании, акционерами которых являются близкие лично к Владимиру Путину миллиардеры, как ни в чем не бывало продолжают экспортировать свою продукцию на Запад, - говорится в публикации. - Они пользуются лазейкой, позволяющей компаниям беспрепятственно работать на рынках Евросоюза в том случае, если доля акций у попавших под санкции бизнесменов составляет менее 50%. В итоге миллиардную прибыль от торговли с Европой извлекают самые одиозные олигархи, такие как Геннадий Тимченко, Алишер Усманов и Олег Дерипаска“.