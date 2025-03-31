The Economist: Зеленский готовится идти на второй срок

Источники издания расходятся в конкретных сроках, когда могут состояться выборы президента. Однако большинство из них склоняются к версии, что они могут пройти уже в июле 2025 года. По закону голосование может пройти не ранее, чем через 60 дней после отмены военного положения. Некоторые собеседники The Economist назвали срок в три месяца, который, по их словам, необходим избирательным органам страны для актуализации избирательных списков.