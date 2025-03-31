The Economist: Зеленский готовится идти на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский планирует избираться на свой второй срок. Выборы в стране могут состояться уже в июле, вскоре после отмены военного положения, которого США надеются достичь до 20 апреля. Об этом в воскресенье, 30 марта, пишет издание The Economist со ссылкой на источники.
По данным журналистов, на планы Зеленского, вероятно, повлиял конфликт, который произошел между ним и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в начале марта. Источники рассказали изданию, что „на прошлой неделе“ Владимир Зеленский созвал совещание, на котором поручил своей команде организовать голосование после полного прекращения огня.
The Economist отмечает, что первым знаком готовящихся выборов может стать голосование в Верховной раде Украины о продлении военного положения в стране. Оно должно состояться не позднее 5 мая.
Источники издания расходятся в конкретных сроках, когда могут состояться выборы президента. Однако большинство из них склоняются к версии, что они могут пройти уже в июле 2025 года. По закону голосование может пройти не ранее, чем через 60 дней после отмены военного положения. Некоторые собеседники The Economist назвали срок в три месяца, который, по их словам, необходим избирательным органам страны для актуализации избирательных списков.
Один из украинских чиновников предположил, что „Зеленский попытается застать соперников врасплох, назначив выборы на июль, надеясь, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без соперников“. Длительная кампания же, по его словам, „разорвет страну на части“.
Украинская оппозиция выступает за более длительную президентскую кампанию
По мнению одного из главных оппонентов Владимира Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, выборы могут пройти „с августа по октябрь“ в любое время. По его словам, кампания стартовала в тот момент, когда действующий глава государства утвердил против него персональные санции.
В свою очередь, депутат от партии „Батькивщина“ Сергей Власенко считает, что к 8 мая, когда истечет срок действия военного положения в Украине, достичь надежного соглашения о прекращении огня будет сложно. Еще сложнее, считает он, будет помочь реализовать избирательное право украинцам, находящимся за границей, на линии фронта и занятых российскими войсками территориях.