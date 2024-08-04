The Economist: Украина получила первые десять F-16

Первые десять из обещанных 79 истребителей F-16 были поставлены в Украину в последний день июля. Об этом в воскресенье, 4 августа, написало издание The Economist, отметив, что это событие произошло „через год после того, как нерешительная администрация Байдена наконец дала своим более рьяным европейским союзникам зеленый свет на их отправку“.