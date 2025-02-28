The Atlantic спросил всех конгрессменов-республиканцев, нападала ли Россия на Украину. Прямого ответа не дал почти никто

Умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 млрд долларов на войну, в которой невозможно победить, которая не должна была начаться и которую он никогда не сможет завершить без США и Трампа […]. Диктатору Зеленскому лучше действовать быстро, а то у него страны не останется. Тем временем мы успешно ведем переговоры с Россией об окончании войны […], а Зеленский, вероятно, не хочет лишиться кормушки.

Президент США Дональд Трамп 19 февраля опубликовал пост в соцсети Truth, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором. Кроме того, он то ли использовал неудачную формулировку, то ли сознательно намекнул на то, что именно Зеленский несет ответственность за начало российско-украинской войны:

Американский журнал The Atlantic провел эксперимент. Всем сенаторам и конгрессменам от Республиканской партии (это в общей сложности 271 человек) разослали одни и те же два вопроса: „Россия напала на Украину? Путин — диктатор?“

Как бы то ни было, многие соратники Трампа по Республиканской партии оказались в неловком положении: за прошедшие три года они не по разу и не по два называли Путина и диктатором, и преступником, и убийцей — а теперь оказалось, что это противоречит позиции их лидера.

Возможно, Трамп имел в виду, что, раз уж начался переговорный процесс между США и Россией, не стоит раздражать Путина. Возможно, он и впрямь считает власть Зеленского диктатурой, а власть Путина — чем-то другим.

Подавляющее большинство законодателей не ответили на запрос журналистов или отказались от комментариев. Из 19 ответов, полученных The Atlantic, 12 — более или менее однозначное „да“ по обоим пунктам. Однозначных „нет“ — ни одного.

Семеро законодателей не стали отвечать на вопросы прямо — и это оказались, пожалуй, самые интересные реакции. Их общий смысл сводится к тому, что сейчас не время обсуждать, кто виноват в войне и кто тут диктатор. Например, представитель сенатора Джони Эрнст от Айовы вместо прямых ответов на два вопроса The Atlantic заявил: „Как все американцы, Эрнст хочет, чтобы закончилась несправедливая путинская война, которая стоила слишком многих жизней“.