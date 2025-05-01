Tesla опровергла сообщения о поиске замены для Илона Маска

Сообщения СМИ о том, что совет директоров компании Tesla обратился к фирмам, занимающимся подбором персонала, чтобы начать поиск кандидата на должность исполнительного директора вместо Илона Маска, являются „абсолютно не соответствующими действительности“. Такое заявление от лица главы управляющего совета компании Tesla Робин Денхолм было обнародовано в официальном микроблоге компании Tesla в соцсети X в четверг, 1 мая.
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что некоторые члены совета директоров Tesla недовольны, что нынешний исполнительный директор Илон Макс слишком много времени проводит в Вашингтоне, концентрируясь на работе в правительстве президента США Дональда Трампа. В связи с этим, а также с тем, что акции Tesla около месяца назад потеряли в стоимости, „совет директоров компании Tesla серьезно задумался о поиске преемника Маска“, говорилось в публикации.
Как утверждают журналисты WSJ, члены совета директоров Tesla обратились к нескольким фирмам, занимающимся поиском персонала на должности исполнительного руководства, чтобы работать над формальным процессом поиска следующего генерального директора Tesla. Издание написало об этом со слов неназванных источников.
Члены совета директоров Tesla сообщили Маску, что тому следует больше времени посвящать делам компании, а также сказать об этом публично, отмечается далее в публикации. Что касается Илона Маска, то он „не ответил на это“, говорится в статье. С января 2025 года Илон Маск по указу президента США Дональда Трампа возглавляет Департамент эффективности госуправления.
Tesla опровергла сведения WSJ до их публикации
В заявлении Робин Денхолм от 1 мая подчеркивается, что компания Tesla указала газете WSJ на ложность этой информации еще до ее публикации. „Генеральным директором Tesla является Илон Маск, и совет директоров полностью уверен в его способности продолжать реализовывать захватывающий план роста“, - указано в посте Денхолм в соцсети X.
Сам Илон Маск написал в своем микроблоге X на этот счет следующее: „То, что WSJ публикует умышленно ложную статью и не включает в нее однозначное опровержение, заранее данное советом директоров Tesla, является чрезвычайно грубым нарушением правил этики“.