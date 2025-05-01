Tesla опровергла сообщения о поиске замены для Илона Маска

Сообщения СМИ о том, что совет директоров компании Tesla обратился к фирмам, занимающимся подбором персонала, чтобы начать поиск кандидата на должность исполнительного директора вместо Илона Маска, являются „абсолютно не соответствующими действительности“. Такое заявление от лица главы управляющего совета компании Tesla Робин Денхолм было обнародовано в официальном микроблоге компании Tesla в соцсети X в четверг, 1 мая.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что некоторые члены совета директоров Tesla недовольны, что нынешний исполнительный директор Илон Макс слишком много времени проводит в Вашингтоне, концентрируясь на работе в правительстве президента США Дональда Трампа. В связи с этим, а также с тем, что акции Tesla около месяца назад потеряли в стоимости, „совет директоров компании Tesla серьезно задумался о поиске преемника Маска“, говорилось в публикации.