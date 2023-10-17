Террористы "Хамас" показали видео с предполагаемой заложницей

Молодая женщина смотрит прямо в камеру и говорит, что ей 21 год, она из Шохама (населенный пункт недалеко от Тель-Авива), сейчас находится в больнице в секторе Газа.

"Пожалуйста, заберите меня отсюда как можно скорее", - также слышны ее слова. Когда именно и где снято это видео, пока установить не удалось.

По имеющимся данным, женщина на видео - израильтянка, имеющая также гражданство Франции, она объявлена пропавшей без вести после того, как палестинские боевики из сектора Газа атаковали Израиль. Предположительно, она может быть одной из тех, кто был захвачен в заложники после нападения террористов на музыкальный транс-фестиваль Supernova, проходивший в 5 км от границы Израиля и сектора Газа.

Позже в Армии обороны Израиля подтвердили, что женщина была похищена, с ее родственниками поддерживается контакт и делается все для ее освобождения.