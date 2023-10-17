Террористы "Хамас" показали видео с предполагаемой заложницей

Молодая женщина смотрит прямо в камеру и говорит, что ей 21 год, она из Шохама (населенный пункт недалеко от Тель-Авива), сейчас находится в больнице в секторе Газа.
"Пожалуйста, заберите меня отсюда как можно скорее", - также слышны ее слова. Когда именно и где снято это видео, пока установить не удалось.
По имеющимся данным, женщина на видео - израильтянка, имеющая также гражданство Франции, она объявлена пропавшей без вести после того, как палестинские боевики из сектора Газа атаковали Израиль. Предположительно, она может быть одной из тех, кто был захвачен в заложники после нападения террористов на музыкальный транс-фестиваль Supernova, проходивший в 5 км от границы Израиля и сектора Газа.
Позже в Армии обороны Израиля подтвердили, что женщина была похищена, с ее родственниками поддерживается контакт и делается все для ее освобождения.
"В этом видео "Хамас" пытается выставить себя как гуманную организацию. Однако это кровопролитная террористическая организация, которая в ответе за убийства и похищения младенцев, женщин, детей и стариков", - подчеркнули представители военных.
"Хамас" утверждает, что захватил до 250 заложников
Ранее представитель террористической группировки "Хамас" заявил, что во время нападения на Израиль были захвачены от 200 до 250 человек, их удерживают в секторе Газа, при этом около 50 израильтян находятся в плену у других военизированных палестинских группировок, а большая часть - под контролем "Хамас".
По словам этого представителя "Хамас", оказавшиеся в секторе граждане других стран помимо Израиля - не пленники, а "гости в Газе", и будут освобождены, когда "закончатся текущие условия". Кроме этого, "Хамас" выражает готовность к обмену пленными.
Утверждается также, что 22 израильских заложника погибли в результате обстрелов сектора Газа, но эту информацию невозможно подтвердить или опровергнуть из независимых источников.