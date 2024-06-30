Теракты смертниц в Нигерии: погибли не менее 18 человек

Ни одна из действующих в регионе группировок не заявляла о своей причастности к нападениям. Между тем подобные теракты ранее неоднократно совершала радикальная исламистская группировка „Боко Харам“, которая часто использует женщин и девочек для совершения терактов, напоминает агентство AFP.

Взрывные устройства были приведены в действие в нескольких местах в городе Гвоза - на свадьбе, похоронной церемонии и в больнице. Не менее двух женщин-смертниц совершили самоподрывы, заявили местные власти. Одна из них несла на спине ребенка, сообщил представитель полиции штата.

В штате Борно на северо-востоке Нигерии в результате терактов погибли не менее 18 человек, в том числе дети и беременные. Еще как минимум 42 человека пострадали, из них 19 получили тяжелые ранения и были доставлены в больницы административного центра Майдугури, заявил руководитель Управления гражданской защиты штата Борно в воскресенье, 30 июня.

В Нигерии действуют „Боко Харам“ и другие радикальные группировки

В 2014 году „Боко Харам“ захватила Гвозу и другие районы на севере штата Борно и объявила халифат. В 2015 году армия Нигерии с помощью вооруженных сил Чада освободили город, исламисты отступили в горы, откуда продолжают совершать атаки в отношении мирного населения.

За последние 15 лет в результате атак „Боко Харам“ и других группировок, в частности „Западноафриканской провинции исламского государства“ (ISWAP), на северо-востоке Нигерии погибли более 40 тысяч человек, еще около 2 млн покинули места проживания. Конфликт распространился на соседние Нигер, Камерун и Чад, что привело к созданию региональной оборонной коалиции.