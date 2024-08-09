Теракт на концерте Тейлор Свифт: задержан 3-й подозреваемый

Двое других задержанные - также тинейджеры

По версии следствия, один из задержанных - 19-летний гражданин Австрии - принес присягу на верность главарю террористической организации „Исламское государство“. Он уволился с работы 25 июля и хвастался, что у него большие планы, заявил гендиректор по общественной безопасности МВД Австрии Франц Руф. Настроения подозреваемого, предположительно, радикализировались в результате общения на интернет-форумах. В ходе следственных действий он признался, что собирался взорвать себя и убить большое количество людей. По данным газеты Kurier, он украл химикаты со своего прежнего места работы и нашел в интернете сведения по созданию взрывчатого устройства.