2024.08.09 15:32

Теракт на концерте Тейлор Свифт: задержан 3-й подозреваемый

 
Deutsche welle
Австрийские власти задержали уже третьего человека по подозрению в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт
Австрийские власти задержали уже третьего человека по подозрению в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт
ФОТО: Scanpix

Ранее власти утверждали, что задержали „обоих подозреваемых“ в подготовке терактов на концерте американской поп-звезды в Вене. Третий задержанный - 18-летний выходец из Ирака, заявил глава австрийского МВД.

Австрийские власти задержали уже третьего человека по подозрению в подготовке теракта на концерте в Вене американской поп-звезды Тейлор Свифт - 18-летнего выходца из Ирака. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, передает агентство dpa.

Накануне Карнер сообщал, что задержаны „оба подозреваемых“ в организации терактов на концертах Свифт в Вене и тем самым „удалось предотвратить трагедию“. При этом, по его словам, „ситуация была и остается серьезной“. В Австрии в настоящий момент действует предпоследний - за одну ступень до максимального - уровень террористической опасности.

В свою очередь глава пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Веллуччи заявила, что заговор с целью подготовки нападения на концерте Тейлор Свифт демонстрирует угрозу радикализации через социальные сети, что вызывает серьезную озабоченность.

Двое других задержанные - также тинейджеры

По версии следствия, один из задержанных - 19-летний гражданин Австрии - принес присягу на верность главарю террористической организации „Исламское государство“. Он уволился с работы 25 июля и хвастался, что у него большие планы, заявил гендиректор по общественной безопасности МВД Австрии Франц Руф. Настроения подозреваемого, предположительно, радикализировались в результате общения на интернет-форумах. В ходе следственных действий он признался, что собирался взорвать себя и убить большое количество людей. По данным газеты Kurier, он украл химикаты со своего прежнего места работы и нашел в интернете сведения по созданию взрывчатого устройства.

Второй, 17-летний, подозреваемый за несколько дней до выступления Свифт начал работать на концертной площадке. Оба, очевидно, были готовы стать смертниками, отметил Руф.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии