"Теперь мяч на стороне России". Чем закончились переговоры США и Украины в Саудовской Аравии?

По итогам переговоров в Джидде США и Украина выпустили совместное заявление, в котором сказано, что Киев готов „принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон“, при условии принятия и одновременного выполнения этого требования со стороны России.
США, в свою очередь, пообещали донести до российского руководства, что взаимность со стороны России является „ключом к достижению мира“.
В заявлении также отмечается, что Вашингтон „немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и восстанавливает помощь Украине в сфере безопасности“.
Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров заявил, что теперь „мяч на стороне России“. Если Россия скажет „нет“ предложению о прекращении огня, то тогда „мы, к сожалению, узнаем, что является препятствием для мира“, подчеркнул Рубио.
Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что теперь США „должны убедить Россию сделать это“. Тишина „заработает“ только в тот момент, когда согласится Россия, уточнил он.
Говоря о сроках, когда Москве передадут итоги переговоров в Джидде, Рубио сказал, что американская сторона надеется сделать это „как можно скорее“. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп заявил, что встреча представителей США с Россией состоится позже во вторник или в среду (где она пройдет и с чьим участием, он не уточнил).
Президент США также заявил, что планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным, но, по его словам, „для танго нужны двое“. При этом Трамп заявил, что его разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе.
Трамп также сказал, что снова пригласит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.
Из совместного заявления двух стран также следует, что Вашингтон и Киев договорились как можно скорее заключить „всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины“.
Помимо этого, во время встречи делегации обсуждали важность гуманитарных усилий как части мирного процесса во время режима прекращения огня — в том числе обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.
Украина также подчеркнула значимость участия Европы в переговорном процессе, говорится в заявлении.
Как проходили переговоры
Переговоры Вашингтона и Киева в Джидде длились более восьми часов.
С украинской стороны во встрече принимали участие глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. На фотографиях был замечен и заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палис.
Со стороны США во встрече участвовали госсекретарь США Марко Рубио, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Они оба уже участвовали в переговорах с Россией в Эр-Рияде. На переговорах в Джидде также должен был присутствовать спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, однако на опубликованных фотографиях его не было.
После первых трех часов переговоров корреспондент CNN заметил в холле отеля Ritz-Carlton, где проходила встреча, Рубио и Уолтца. На вопрос, как идут переговоры, Уолтц ответил журналистам коротко: „Двигаются“.
Примерно в это же время высокопоставленный украинский чиновник рассказал на условиях анонимности агентству AFP, что переговоры с США в Джидде „проходят нормально, затронуто много вопросов“. Так же нейтрально встречу в своем телеграм-канале описывала Дарья Заривная, советница по вопросам коммуникаций главы Офиса президента Андрея Ермака.
Сам Ермак во время встречи опубликовал пост, состоящий из эмодзи рукопожатия и фотографий двух делегаций.
После завершения встречи пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт назвала новости из Джидды „позитивными“, а встречу „продуктивной“.