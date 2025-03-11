"Теперь мяч на стороне России". Чем закончились переговоры США и Украины в Саудовской Аравии?

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров заявил, что теперь „мяч на стороне России“. Если Россия скажет „нет“ предложению о прекращении огня, то тогда „мы, к сожалению, узнаем, что является препятствием для мира“, подчеркнул Рубио.

В заявлении также отмечается, что Вашингтон „немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и восстанавливает помощь Украине в сфере безопасности“.

США, в свою очередь, пообещали донести до российского руководства, что взаимность со стороны России является „ключом к достижению мира“.

По итогам переговоров в Джидде США и Украина выпустили совместное заявление, в котором сказано, что Киев готов „принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон“, при условии принятия и одновременного выполнения этого требования со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что теперь США „должны убедить Россию сделать это“. Тишина „заработает“ только в тот момент, когда согласится Россия, уточнил он.

Говоря о сроках, когда Москве передадут итоги переговоров в Джидде, Рубио сказал, что американская сторона надеется сделать это „как можно скорее“. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп заявил, что встреча представителей США с Россией состоится позже во вторник или в среду (где она пройдет и с чьим участием, он не уточнил).