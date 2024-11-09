Темнокожие в США начали получать сообщения с призывом „отправиться на плантации“. ФБР начало расследование

В некоторых сообщениях содержались отсылки к предвыборной кампании Трампа, однако представители самого избранного президента уже заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

Сообщается, что американцы начали получать расистские сообщения в среду, то есть на следующий день после президентских выборов, на которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

ФБР сообщило, что начинает расследовать происшествие. „ФБР получило информацию об оскорбительных и расистских текстовых сообщениях, отправленных гражданам по всей стране. В связи с этим мы поддерживаем связи с Министерством юстиции и другими федеральными агентствами“, — сказано в заявлении ведомства.

Среди тех, кому пришли подобные сообщения, были темнокожие студенты и школьники в Алабаме, Северной Каролине, Вирджинии, Нью-Йорке и Пенсильвании.

Женщина, которая попросила не называть ее имя по соображениям безопасности, назвала сообщения „очень-очень страшными“, и призналась, что из-за них почувствовала большую тревогу за свою безопасность.

42-летняя американка из штата Индиана, переслала журналистам Би-би-си подобное сообщение, отправленное ее дочери, ученице старшей школы. В нем было сказано, что ее дочь „включена в число тех, кто должен стать рабом на ближайшей плантации“, и ее „посадят в белый фургон“ и „тщательно обыщут после прибытия на место назначения“.

Пока неясно, кто отправлял расистские сообщения и какое именно число людей их получило.

„Кампания Трампа не имеет совершенно ничего общего с этими текстовыми сообщениями“, — сказал официальный представитель штаба Стивен Чунг.

„Это связано с американской историей, но еще это случилось именно на следующий день после выборов, — говорит она. — Наверняка это было сделано специально“.

Еще одна американка Хейли Уэлч рассказала газете Университета Алабамы Crimson White, что получателями также были несколько студентов этого высшего учебного заведения.

„Сначала я подумала, что это шутка, но их получили все вокруг. Люди пересылали это друг другу, постили в соцсетях и рассказывали, что им такое пришло, — сказала Уэлч. — Я стала переживать, мне просто стало страшно, потому что я не понимала, что происходит“.