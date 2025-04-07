2025.04.07 09:02

Telegraph: В водах Британии обнаружены шпионские датчики РФ

 
Deutsche Welle
Vanguard klasės povandeninis laivas
Vanguard klasės povandeninis laivas

Британские военные подозревают, что обнаруженные на побережье российские датчики использовали для шпионажа за атомными подводными лодками королевства и являются угрозой нацбезопасности, сообщила газета The Telegraph.

Власти Великобритании полагают, что Россия использовала датчики для шпионажа за британскими атомными подводными лодками. Они были обнаружены Военно-морскими силами королевства после того, как несколько из них были выброшены на берег, написала в воскресенье, 6 апреля, газета The Telegraph. Находку рассматривают как потенциальную угрозу национальной безопасности, отмечают в материале.

О ситуации не сообщали публично, однако ранее в издании The Sunday Times сообщалось, что Москва пыталась собрать разведданные о четырех британских подводных лодках Vanguard, оснащенных ядерными ракетами. По меньшей мере одна из них постоянно находится в море в рамках непрерывных мероприятий Британии по сдерживанию внешних угроз, следует из публикации.

Как отмечает The Telegraph, Москва располагает флотом специализированных подлодок, которые, по сведению разведки в Лондоне, имеют лучшее оснащение, чем субмарины Великобритании и ее союзников по НАТО - „как с точки зрения ведения боевых действий на морском дне, так и шпионажа“.

„В Атлантике бушует война“

„Не должно быть никаких сомнений, что в Атлантике бушует война. Это игра в „кошки-мышки“, которая продолжается со времен окончания холодной войны и сейчас снова разгорается. Мы наблюдаем феноменальную активность России“, - заявил изданию The Telegraph неназванный высокопоставленный британский военный.

Другой высокопоставленный источник в британском правительстве заметил, что „подводные игры“ России „немного похожи на космическую гонку“. „Это мир, окутанный тайной и уловками, очень сложно добиться абсолютной ясности. Но дыма достаточно, чтобы предположить, что где-то что-то горит“, - сказал он, добавив, что „если раньше мы играли по правилам, то теперь мы действуем более жестко“.

Источник в британском Минобороны отметил также, что совместно с союзниками по НАТО будут усиливаться ответные меры по сдерживанию российской угрозы, „чтобы гарантировать, что российские корабли и самолеты не смогли бы действовать тайно вблизи Великобритании или вблизи территории НАТО, используя новые технологии, такие как искусственный интеллект“. „И наши постоянно действующие в море силы ядерного сдерживания продолжают патрулировать Мировой океан незамеченными, как это было на протяжении 56 лет“, - приводит издание слова своего неназванного источника.

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