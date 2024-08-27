Telegram после задержания Дурова стали больше скачивать

Популярность мессенджера Telegram возросла после того, как его основатель Павел Дуров был задержан во Франции. Количество загрузок Telegram на устройства с iOS в мировом масштабе увеличилось на 4 процента за сутки - об этом в понедельник, 26 августа,написало издание TechCrunch.

Во Франции месенджер Дурова в этот день занял первое место по загрузкам в App Store в категории соцсетей и стал третьим в общем рейтинге приложений. В американском онлайн-магазине приложений для гаджетов Apple Telegram 26 августа одно время был вторым в категории соцсетей, но затем опустился на третье место.