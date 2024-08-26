Telegram о задержании Дурова: Ему нечего скрывать

В 2014 году Павел Дуров покинул Россию, „отказавшись подчиниться требованиям правительства закрыть оппозиционные сообщества на его платформе социальных СМИ „Вконтакте“, которую он затем продал, напоминает Reuters. В 2021 году Дуров получил французское гражданство. По данным Forbes, у него помимо французского и российского, есть так же гражданства государства Сент-Китс и Невис и ОАЭ. При этом срок действия российского паспорта по состоянию на 2022 год уже истек. Вскоре после начала войны России против Украины, в апреле 2022 года, Павел Дуров обратился к журналу Forbes с просьбой не называть его российским бизнесменом.