Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в Суджанском районе Курской области газоизмерительную станцию „Суджа“, через которую российский газ поставлялся в ЕС. Об этом вечером в четверг, 20 марта, сообщили Telegram-каналы Mash и Baza.

По данным Mash, огромный факел виден за десяток километров - на границе с Сумской областью. Это был „крупнейший транзитный коридор“ для газа из РФ в Европу, констатировал канал. Диаметр газопровода - 1420 мм.

Отступление ВСУ в Курской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 16 марта опубликовал в соцсетях карту операции в Курской области, на которой город Суджа был обозначен как не находящийся под контролем Украины.