2025.03.21 10:38

Telegram-каналы РФ: ВСУ атаковали станцию "Суджа"

 
Deutsche Welle
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Circlephoto | Shutterstock

Вооруженные силы Украины атаковали газоизмерительную станцию „Суджа“, через которую российский газ поставлялся в ЕС, сообщили Telegram-каналы Mash и Baza.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в Суджанском районе Курской области газоизмерительную станцию „Суджа, через которую российский газ поставлялся в ЕС. Об этом вечером в четверг, 20 марта, сообщили Telegram-каналы Mash и Baza.

По данным Mash, огромный факел виден за десяток километров - на границе с Сумской областью. Это был „крупнейший транзитный коридор“ для газа из РФ в Европу, констатировал канал. Диаметр газопровода - 1420 мм.

Отступление ВСУ в Курской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 16 марта опубликовал в соцсетях карту операции в Курской области, на которой город Суджа был обозначен как не находящийся под контролем Украины.

Минобороны России в свою очередь обнародовало кадры, на которых видно, как из Суджи и Казачьей Локни, ранее удерживаемых Украиной, на небольших микроавтобусах вывозили в основном пожилых людей в сопровождении российских солдат.

Город Суджа расположен на юго-западе Курской области, в 105 км от Курска и в 8 км от границы с Украиной в Сумской области.

Возможная причина успехов ВС РФ в Курской области

В Киеве отмечали, что российскому продвижению в Курской области помогло решение администрации президента США Дональда Трампа лишить обороняющуюся от российской военной агрессии Украину доступа к спутниковым снимкам. Данный шаг напрямую повлек за собой многочисленные потери в рядах ВСУ за последние дни, сообщили изданию Time пять высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных.

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Deutsche Welle
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