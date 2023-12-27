Тарнавский: ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде

 
Украинская правда
ФОТО: Shutterstock
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский считает, что ситуация на фронте еще не зашла в тупик, но признает: обстановка сложная, российские войска активизировались по всей линии фронта, они хотят до конца года захватить хотя бы Авдеевку, а Марьинку фактически уничтожили.

"Ситуация у нас на направлении напряженно сложная. Враг активизировал свои действия почти по всей линии боевого соприкосновения. Четко осознаем, что его стратегическая цель – это ликвидация украинской государственности.

Поэтому российское руководство хочет как-то реализовать все эти намерения на конец этого года. Как минимум – это взятие населенного пункта Авдеевка. А более амбициозная цель – это выход на административные границы Донецкой, Луганской областей и захват территорий на участках, утраченных россиянами во время ведения наших наступательных действий на Запорожском направлении", сказал Тарнавский.

Он подтвердил, что враг постоянно шлет подкрепление на Авдеевку, а украинские силы маневрируют частями, своими подразделениями.

"Те силы, которые сегодня работают как с севера, так и с юга Авдеевки, – невозможно одной воинской частью удержать этот участок. Обстановка постоянно меняется – как в позитивную, так и в негативную сторону. Если негативно, то мы реагируем максимально как подразделениями, частями, так и непосредственно теми средствами, которые на сегодня у нас есть", – пояснил он.

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Украинская правда
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