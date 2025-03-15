Тарифный хаос Трампа. Первые уроки торговой войны США со всем миром

Реальность оказалась суровее ожиданий. Трамп настроен решительно. Его не смутили ни падение рынка акций, ни угроза разгона инфляции, ни даже призрак рецессии американской экономики, которая до выборов показывала чудеса роста.

Они и до выборов говорили, что атаки Трампа на свободную торговлю сделают всех беднее, однако сторонники и даже критики американского президента призывали не драматизировать его заявления. Одни говорили, что Трамп блефует, чтобы добиться уступок на переговорах, другие — что от радикальных шагов его удержит падающий фондовый рынок или ухудшение экономических показателей США.

За этим хаосом начинает вырисовываться стратегия Белого дома, и она не несет ничего хорошего ни миру, ни Америке, предупреждают экономисты.

С начала марта американский рынок акций обрушился на 5 трлн долларов, отражая новую реальность. После выборов Трампа инвесторы с упоением скупали доли в американских компаниях, рассчитывая на рост прибылей после обещанного снижения налогов и дерегулирования. Однако после первых двух недель торговой войны энтузиазм сменился унынием: светлое будущее стремительно скрывается в тумане неопределенности.

Теперь на торговом фронте передышка на пару недель, дающая шанс на переговоры и перемирие. Если дипломатия не принесет плодов, Трамп готов перейти в большое наступление и даже уже определил его точную дату — 2 апреля.

Первую половину марта Трамп посвятил нападкам на главных торговых партнеров — Канаду, Мексику, Китай и Евросоюз. Все, кроме Мексики, ответили решительным отпором.

Трампа это, похоже, не трогает. Если в первый срок он внимательно следил за фондовым рынком, хвалился его ростом и считал его мерилом достижений в реальной экономике, то на этот раз он готов к жертвам.

В разгар распродажи акций Трампа спросили, как он к ней относится.

„Я вообще не слежу за фондовым рынком“, — ответил Трамп и добавил, что в рекордном падении индексов виноваты не его тарифы, а некие „глобалисты, которые видят, как наша страна богатеет, и им это не нравится“.

Даже если американская экономика притормозит, сложности будут временными, уверен Трамп: „Будет переходный период, потому что мы затеяли очень большое дело“.