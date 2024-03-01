Такер Карлсон: Называть украинцев нацистами - это по-детски

"Денацификация", которой президент России Владимир Путин оправдывает вторжение в Украину, - "это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал", заявил американский журналист Такер Карлсон, который в начале февраля взял интервью у Путина. "Я не понял, что это значит - денацификация", - признался бывший ведущий телеканала Fox News в подкасте американского блогера Лекса Фридмана в четверг, 29 февраля.

По его словам, глупо утверждать, что в 2024 году существует полноценное нацистское движение. "Называть их (украинцев - Ред.) нацистами - это как-то по-детски", - сказал Карлсон. При этом он отметил, что Путин, похоже, действительно верит в необходимость "денацификации" Украины, называя ее одной из целей войны.

Интервью Путина Карлсону