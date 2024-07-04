Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины

„Похоже, у нас есть интервью Зеленского. Мы пытались [договориться об этом] в течение двух лет, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале“, — написал Карлсон.

По его словам, цель интервью с украинским лидером — „предоставить американцам столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире“.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон с 2023 года ведет собственное шоу в X, в рамках которого в том числе берет интервью. В феврале 2024 года он опубликовал интервью с Владимиром Путиным. Российская пропаганда преподносила этот разговор как одно из главных мировых событий, профессиональное сообщество и оппоненты Кремля раскритиковали Карлсона за отсутствие острых вопросов, в том числе о предполагаемых военных преступлениях в Украине и репрессиях против оппозиции.