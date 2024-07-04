2024.07.04 11:12

Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины

 
rus.DELFI.lv
Tucker Carlson
Tucker Carlson
ФОТО: AFP / Scanpix

Американский публицист Такер Карлсон сообщил, что в ближайшее время возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в соцсети X.

Looks like we’ve got the Zelenskyy interview. We’ve been trying for two years, and with particular intensity after interviewing Putin in February. The point is to bring Americans much-needed information about the conflict that’s completely reshaping their country’s position in…

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 3, 2024

„Похоже, у нас есть интервью Зеленского. Мы пытались [договориться об этом] в течение двух лет, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале“, — написал Карлсон.

По его словам, цель интервью с украинским лидером — „предоставить американцам столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире“.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон с 2023 года ведет собственное шоу в X, в рамках которого в том числе берет интервью. В феврале 2024 года он опубликовал интервью с Владимиром Путиным. Российская пропаганда преподносила этот разговор как одно из главных мировых событий, профессиональное сообщество и оппоненты Кремля раскритиковали Карлсона за отсутствие острых вопросов, в том числе о предполагаемых военных преступлениях в Украине и репрессиях против оппозиции.

Позднее Карлсон взял интервью у философа Александра Дугина и основателя „ВКонтакте“ и Telegram Павла Дурова. 3 июля публицист опубликовал видео разговора с миллиардером Андреем Мельниченко.

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