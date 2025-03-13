Сырский: ВСУ частично выходят из Курской области

Как отмечает AFP, формулировка о переходе на более выгодные позиции обычно используется в случае отступления.
Сырский: В Курской области продолжаются активные бои
Одновременно украинский генерал указал, что активные боевые действия в российском регионе продолжаются, в частности, идут сражения в в пригородах Суджи и районах вокруг нее. „Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области России и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей“, - отметил он.
Сырский подчеркнул, что украинские подразделения будут держать оборону в Курской области „столько, сколько это будет целесообразно и необходимо“, несмотря на „усиленное давление“ со стороны российских войск, поддерживаемых северокорейцами.
Путин приехал в Курскую область
Вечером в тот же день российские госСМИ сообщили о визите в Курскую область президента РФ Владимира Путина, ставшим первым с начала наступления ВСУ на территории этого российского региона. Он выразил надежду, что Курская область в скором времени будет полностью освобождена. В свою очередь командующий Генштабом ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские силы взяли в плен в Курской области 430 украинских военнослужащих.
На протяжении последних дней СМИ сообщают о контрнаступлении ВС РФ в Курской области. Минобороны РФ заявляет об успехах в наступлении. На давление россиян в Курской области также указала британская разведка.