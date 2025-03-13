2025.03.13 09:12

Сырский: ВСУ частично выходят из Курской области

 
Ольга Лебедева
Deutsche Welle
V. Zelenskis ir O. Syrskis
V. Zelenskis ir O. Syrskis
ФОТО: Pool /Ukrainian Presidentia | Scanpix/ ZUMA

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о частичном отводе украинских войск из Курской области. „Моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны в случае необходимости осуществляют маневр на более выгодные рубежи. Задействуется, прежде всего, беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые распоряжения“, - написал Сырский в Facebook в среду, 12 марта.

Как отмечает AFP, формулировка о переходе на более выгодные позиции обычно используется в случае отступления.

Сырский: В Курской области продолжаются активные бои

Одновременно украинский генерал указал, что активные боевые действия в российском регионе продолжаются, в частности, идут сражения в в пригородах Суджи и районах вокруг нее. „Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области России и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей“, - отметил он.

Сырский подчеркнул, что украинские подразделения будут держать оборону в Курской области „столько, сколько это будет целесообразно и необходимо“, несмотря на „усиленное давление“ со стороны российских войск, поддерживаемых северокорейцами.

Путин приехал в Курскую область

Вечером в тот же день российские госСМИ сообщили о визите в Курскую область президента РФ Владимира Путина, ставшим первым с начала наступления ВСУ на территории этого российского региона. Он выразил надежду, что Курская область в скором времени будет полностью освобождена. В свою очередь командующий Генштабом ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские силы взяли в плен в Курской области 430 украинских военнослужащих.

На протяжении последних дней СМИ сообщают о контрнаступлении ВС РФ в Курской области. Минобороны РФ заявляет об успехах в наступлении. На давление россиян в Курской области также указала британская разведка.

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Deutsche Welle
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