Сырский: ВСУ частично выходят из Курской области

Путин приехал в Курскую область

Вечером в тот же день российские госСМИ сообщили о визите в Курскую область президента РФ Владимира Путина, ставшим первым с начала наступления ВСУ на территории этого российского региона. Он выразил надежду, что Курская область в скором времени будет полностью освобождена. В свою очередь командующий Генштабом ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские силы взяли в плен в Курской области 430 украинских военнослужащих.