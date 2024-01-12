Сын Байдена не признал вину по делу о мошенничестве с налогами

Хантер Байден обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,4 млн долларов с 2016 по 2019 гг, тратя миллионы долларов на наркотики, услуги эскорта, дорогие автомобили и другие предметы роскоши.

Ему грозит до 17 лет тюрьмы в случае осуждения.

Байден-младший ответил "невиновен", когда судья округа Марк Скарси спросил его, признает ли тот свою вину. Скарси назначил дату судебного процесса на 20 июня.

Байден не обращался к журналистам и протестующим, ожидавшим его у здания суда после слушания. Его кортеж покинул здание через задний выход.

Адвокат Байдена Эбби Лоуэлл заявил, что его клиент заплатил недоимки по налогам и его преследуют из-за его знаменитой фамилии.

Сын президента, который публично обсуждал свою борьбу с наркозависимостью, никогда не занимал должностей в Белом доме или в избирательном штабе своего отца.