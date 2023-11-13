Суэлла Браверман покинет пост главы МВД Великобритании, в МИД придет Дэвид Кэмерон

Браверман оказалась в эпицентре критики даже со стороны правоценстристких членов парламента за то, что призвала власти к "акциям" в отношении массовых пропалестинских манифестаций.

Ожидается, что Сунак сообщит о пререстановках в своем кабинете в течение дня. Британские СМИ высказывают предположения, что в отставку уйдет не только Браверман.

Отставка произошла вскоре после критики со стороны главы МВД работы полиции во время пропалестинского марша в Лондоне в минувшую субботу. После акции Браверман опубликовала статью в газете Times, в которой назвала "двойными стандартами" действия правоохранительных органов.

Министр пояснила, что, по её мнению, полицейские на одних демонстрациях дают жёсткий ответ на действия участников, а на других – в том числе пропалестинских – более мягкий. Браверман предположила, что такой подход может быть связан с боязнью полиции получить критику в свой адрес.