Судно с химикатами врезалось в танкер с авиатопливом у побережья Британии

Инцидент произошел около 10 утра в понедельник. Американский танкер Stena Immaculate, оператором которого является компания Crowley, стоял на якоре у побережья неподалеку от британского города Кингстон-апон-Халл и порта города Гримсби, когда к нему приблизился контейнеровоз Solong под португальским флагом.

На борту танкера находилось реактивное топливо Jet A-1 (им заправляют большинство пассажирских самолетов), среди грузов на борту судна Solong были 15 контейнеров с цианидом натрия. Этот токсичный химикат опасен для жизни живых организмов, в том числе для рыбы, при нагревании он также может выделять опасный газ.