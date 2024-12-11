Судьба российских военных баз в Сирии уже не в руках Путина

Что бы ни случилось в Сирии дальше, эпоха правления клана Асада завершена. Он был союзником Москвы более 50 лет, со времен Брежнева, а его режим рухнул всего за несколько дней.

Сюрприз для Путина

Пока что все выглядит так, как будто падение режима в Дамаске стало для режима в Москве полным сюрпризом. На Ближнем Востоке уважают силу и презирают слабость. Так что по авторитету Путина в регионе нанесен мощный удар. Что будет дальше с российскими военными базами в Сирии неизвестно. Между тем и база ВМФ в городе Тартус, и база ВВС Хмеймим не только использовались для поддержки Россией Башара Асада. Они были и остаются важнейшим элементом снабжения главного союзника Кремля в Ливии - Халифы Хафтара и российских наемников в Судане. Без сирийских баз обе операции становятся крайне сложными, а то и вовсе невозможными. Не исключено, что России придется базы эвакуировать.