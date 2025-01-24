Суд заблокировал указ Трампа о гражданстве по праву рождения

Окружной суд в Сиэтле временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения. Об этом сообщил телеканал CNN в четверг, 23 января. „Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятилетий. И не могу вспомнить другого случая, когда поставленный вопрос был бы настолько ясен“, - сказал судья Джон Кугенур в постановлении.

Судья удовлетворил просьбу представителей штатов Вашингтон, Иллинойс, Орегон и Аризона, назвав указ президента вопиюще неконституционным. Истцы заявляют, что глава Белого дома нарушает 14-ю поправку к Конституции, принятую в 1868 году.