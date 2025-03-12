Суд в Тбилиси приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы

Обвинения экс-президенту предъявили еще в 2014 году, когда он находился в США. По версии следствия, с 2009 по 2013 год по поручению Саакашвили для его личных целей из бюджета нецелевым образом были израсходованы почти девять миллионов лари. Расходы проходили через фонд госохраны. Эта сумма, по утверждению прокуратуры, подразумевает оплату расходов Саакашвили на отдых в гостиницах и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. В списке фигурируют приобретенные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28 тысяч евро, а также два костюма ручной работы на сумму в 4,2 тысячи долларов. Сам Саакашвили отрицал обвинения и называл их абсурдными. Он считает, что нынешние власти Грузии завели это дело для того, чтобы подорвать его репутацию борца с коррупцией.